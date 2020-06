So geht dieser Sommer nicht ins Auge

Selten war die Sehnsucht nach einem unbeschwerten Sommer so groß wie heuer. Damit wir die Tage so richtig genießen können, sollten wir nicht nur unsere Haut, sondern auch unsere Augen konsequent schützen. Univ.-Prof. Matthias Bolz, Vorstand der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie am Kepler-Universitätsklinikum Linz, gibt Tipps für den Sommer:

Sonne: Für das Auge ist besonders die UVB-Strahlung gefährlich. Trifft diese auf die Netzhaut, kann diese Schaden nehmen. Konkret sind Millionen von Fotorezeptoren in Gefahr, die aus Licht elektrische Signale machen, die dann an das Gehirn weitergeleitet werden. Besonders schlecht ist es, direkt in die Sonne zu schauen. Der Optiker kann überprüfen, ob eine Sonnenbrille ausreichenden UVB-Schutz bietet. "Die Tönung der Gläser hat damit übrigens nichts zu tun", sagt der Linzer Augenarzt.

Chlor: Chlor reizt die durchsichtige Bindehaut. Gefäße erweitern sich, im Auge kommt es zu einer Rötung. Außerdem tritt Brennen und ein Fremdkörpergefühl auf. Tränenersatzmittel aus der Apotheke verschaffen Linderung, man kann sie beliebig oft nehmen. Kontaktlinsenträger sollten darauf achten, dass die Flüssigkeit keine Konservierungsmittel enthält, da diese die Linsen einfärben können. Verschwindet die Rötung nach einem Tag nicht, ab zum Augenarzt.

Salzwasser: Wie bei gechlortem Wasser kann es zu Reizungen kommen. Die Therapie ist dieselbe wie bei Chlor.

Keime: Sie treten manchmal im Hallenbad auf und können böse Hornhautentzündungen, begleitet von starken Schmerzen, hervorrufen. Der Besuch eines Augenarztes ist dann unbedingt angesagt. Der Mediziner kann einen Abstrich machen und das entsprechende Antibiotikum verschreiben.

Wind und Klimaanlage: Normalerweise kann das Auge damit gut umgehen. Schutz bietet ein stabile "Film", der aus einer Fettschicht, einer Proteinschicht und einer wässrigen Schicht besteht. "Diese spezielle Zusammensetzung macht die Schicht stabil und schafft eine gewisse Oberflächenspannung", sagt Bolz. Wenn die Zusammensetzung jedoch nicht mehr so optimal ist – was zum Beispiel in den Wechseljahren der Frau oder im Alter der Fall sein kann –, reißt der schützende Flüssigkeitsfilm, die Augen trocknen aus. Der Augenarzt kann feststellen, welche Phase der Schicht ergänzt werden muss. Dafür gibt es verschiedene Tränenersatzmittel.

Pollen: Sie erzeugen eine allergische Reaktion auf der Bindehaut mit Schwellungen, Juckreiz und Rötungen. Tränenersatz kann die Pollen ausschwemmen. Dauerhafte Linderung verschaffen Antihistaminika.

