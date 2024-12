So bleibt man an den Feiertagen fit

Rund um Weihnachten bis zu Neujahr häufen sich Feiern mit Familie und Freunden. „Dagegen ist gar nichts zu sagen. Aber man sollte gezielt Bewegung und ein paar Fastentage einplanen. Sonst bleiben am Ende zwar schöne Erinnerungen, aber auch mehr Kilos auf der Waage übrig“, sagt Angelika Reitböck, Allgemeinmedizinerin und Vorsorgereferentin in der Ärztekammer für Oberösterreich.

An solch einem Entlastungstag isst man entweder nur Gemüse, Reis oder nur Obst. Zusätzlich seien zwei bis drei Liter Flüssigkeit empfohlen, am besten stilles Wasser oder ungesüßter Kräutertee. „Daneben sollte man sich auch an der frischen Luft bewegen. Nur ein Tag reicht und Sie werden sich wieder leichter und unbeschwerter fühlen“, sagt Reitböck.

Als weitere Taktik empfiehlt die Medizinerin, dem gesunden Essen am Teller den Vorzug zu geben. „Reduzieren Sie Fleisch und nehmen Sie sich weniger von Nudelprodukten, Knödeln oder Saucen. Lassen Sie sich auch nicht zum Nachfassen überreden“, sagt Reitböck.

Gemüse den Vorzug geben

Bei Gemüse, Salat oder gekochten Erdäpfeln könne man hingegen ruhig herzhaft zugreifen. „Bitterstoffe wie sie beispielsweise im Endiviensalat vorkommen, regen zusätzlich die Verdauung an.“ Noch ein Tipp der Allgemeinärztin: „Setzen Sie neben der Bewegung im Freien auch ergänzende Maßnahmen wie Fußbäder ein: Ein paar Tropfen Wacholder-, Rosmarin- oder Fenchelöl mit einem Löffel Pflanzenöl in eine Schüssel mit lauwarmem Wasser geben, und zehn Minuten die Füße darin baden. Diese Fußbäder entlasten Leber und Niere“, sagt sie. Alle diese Maßnahmen könnten dazu beitragen, schöne Festtage zu erleben, „um sich wieder mit vollen Energien und frischem Elan den Herausforderungen des nächsten Jahres zu widmen.“

Autorin Valerie Hader Valerie Hader