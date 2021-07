So beugen Sie Erkältungen beim Schwimmen vor

Dazu zählen Duschen, Abtrocknen und Wechseln der Badebekleidung nach dem Schwimmen. "Nasse oder feuchte Kleidung führt dazu, dass der Körper auskühlt, man eher friert und das Immunsystem geschwächt wird", sagt Internistin Petra Löcker vom Klinikum Rohrbach. Ist das Duschen nicht möglich, ist wenigstens eine ordentliche Handhygiene ratsam. Nasse Haare trocknen bei großer Hitze zwar schnell, sollten aber an kühleren Sommertagen besser geföhnt werden. Sogar bei Schnupfen ohne Fieber rät die Oberärztin davon ab, ins Schwimmbad zu gehen, um gerade in Corona-Zeiten niemanden zu gefährden. Außerdem greift Chlorwasser Haut, Augen und Nase an, was bei einer bestehenden Erkältung besonders unangenehm ist.