88 Mal am Tag schauen wir auf unser Smartphone, 53 Mal aktivieren wir es. Die intensive Beschäftigung mit dem Handy hat Folgen: Wer ständig surft, spielt oder whatsappt, riskiert bleibende gesundheitliche Probleme – angefangen von Daumenschmerzen, Handynacken, Mausarm über Kurzsichtigkeit bis hin zu echten Verhaltensauffälligkeiten. "Stundenlang am Bildschirm: Wie Handy, Tablet und PC unsere Gesundheit beeinträchtigen" lautet das Thema der OÖN-Gesundheitstour am Donnerstag, 12.