Sind virale Infekte der Auslöser für Alzheimer?

Forscher der Universität Freiburg haben in einer Studie mit Mäusen einen entsprechenden Zusammenhang aufgezeigt. Die Wissenschafter gehen davon aus, dass diese Resultate auf Menschen übertragbar sind.

Wodurch Alzheimer verursacht wird, ist immer noch ein großes Rätsel der Medizin. Zuletzt haben sich Hinweise verdichtet, dass Entzündungen, am ehesten durch Viren, eine Rolle bei der Krankheitsentwicklung spielen. Bisher hatten Forschende vor allem Infektionen in späteren Lebensphasen im Blick. "Wir konnten erstmals zeigen, dass Entzündungen, die aufgrund eines viralen Erregers früh im Leben auftreten, einen Einfluss auf Veränderungen im Gehirn im Alter haben", so Forschungsgruppenleiterin Lavinia Alberi Auber.

