Sind Schmerzen im Kiefer gefährlich?

Wenn im Unterkiefer Schmerzen auftreten, denken die meisten Patienten zu allererst an ein Problem mit den Zähnen, etwa an eine Zahnwurzelentzündung, und wenden sich vertrauensvoll an ihren Zahnarzt.

Oft findet der ja auch einen beherdeten Zahn, eine Entzündung des Zahnfleisches, eine so genannte Gingivitis. Ist das Problem damit behoben, wäre das ja schön. Es kann aber auch ein fataler Trugschluss sein!

Es ist nämlich bekannt, dass sich eine Herz-Symptomatik mit Schmerzen im linken Kieferwinkel zeigen kann.

Wenn sich die Schmerzen in den Brustbereich ausbreiten, ist eine kardiologische Abklärung deshalb dringend anzuraten. Auch dann, wenn die Beschwerden immer wieder rasch von selbst verschwinden.

Wie Primar Clemens Steinwender, Vorstand der Klinik für Kardiologie am Kepler Universitätsklinikum, bestätigen kann, hat die moderne Kardiologie für die Diagnose mehr zu bieten als ein EKG oder Fahrradergometer. Man kann den Beschwerden exakt auf den Grund gehen.

Kardiale Symptome – also Beschwerden, die vom Herzen ausgehen – sind fast immer von einem Engegefühl begleitet. Im Gegensatz zu Schmerzen, die beispielsweise von den Knorpelknochengrenzen der Rippen ausstrahlen oder von einer Gürtelrose, die sich oft erst Tage nach den Schmerzattacken in Bläschen auf der Haut zeigt.

Kardiale Beschwerden fühlen sich meist an, als würde der Brustkorb zusammengedrückt, begleitet wird dies oft von massiven Angstgefühlen und Schweißausbrüchen. Aber auch das ist nicht bei jedem Patienten gleich. Daher sollte man die beschriebenen Symptome auf jeden Fall von einem Herzspezialisten abklären lassen. Denn eine rechtzeitige Diagnose kann oft dauerhafte Schäden verhindern.

