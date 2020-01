Sind Krampfadern ein Schönheitsfehler?

Jeder vierte Österreicher bekommt im Laufe seines Lebens Krampfadern, die eigentlich behandelt werden müssten. Bei der ersten OÖN-Gesundheitstour 2020 steht dieses Leiden am Donnerstag, 23. Jänner, um 18 Uhr im Mittelpunkt. Peter Klima, Oberarzt für Chirurgie am Salzkammergut Klinikum Gmunden und Sportwissenschafterin und Vitalcoach Margit Wachter werden an diesem Abend alle Fragen zum Thema beantworten.

OÖN: Sind Krampfadern in erster Linie ein Schönheitsfehler oder können sie auch eine ernste Gefahr darstellen?

Peter Klima: Die schwächere Form der Krampfadern sind Besenreiser. Sie zeigen sich oft als feine, spinnennetzartige Gefäßzeichnungen. Im Gegensatz zu Krampfadern, die im Laufe der Zeit auch zu gesundheitlichen Problemen führen könne, sind Besenreiser medizinisch kaum von Bedeutung. Viele Menschen empfinden sie jedoch als ,kosmetisch störend‘. Krampfadern hingegen werden problematisch, wenn sie Entzündungen hervorrufen. Alarmsignale sind Schwellungen und Schmerzen des gesamten Beines, was auch für eine Thrombose sprechen kann. Oder aber verhärtete, gerötete, druckschmerzhafte Venen im Sinne einer Venenentzündung, die ebenfalls zu Thrombosen führen kann.

Wie werden Krampfadern eigentlich operiert?

Es werden vor allem zwei Methoden angewandt. Das ist zum einen das klassische ,Stripping‘, bei dem die betroffene Stammvene herausgezogen wird. Weiters besteht die Möglichkeit, die Varize minimalinvasiv durch eine Sonde von innen zu veröden. Dies geschieht entweder mit Laser- oder Radiofreqenztherapie. Bei dieser Methode ist kein Leistenschnitt wie beim Stripping nötig. Im Klinikum Gmunden werden jährlich mehr als 300 Krampfadern-Operationen durchgeführt, die meisten davon mittels Laser.

Wie erfolgt die Diagnose?

Neben einem ausführlichen Gespräch und einer Untersuchung wird ein Ultraschall gemacht, bei dem sämtliche Veränderungen sichtbar sind. Eine Phlebografie – also eine Röntgendarstellung mit Kontrastmittel – ist selten nötig.

OÖN-Gesundheitstour

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at