Silvester: Oft mit schweren Augenverletzungen

Buchstäblich überschäumende Feiern zum Jahreswechsel haben auch den negativen Effekt, dass die Unfall-, Augen- und HNO-Ambulanzen der Krankenhäuser vermehrt mit Verletzten zu tun haben. Die Fachgesellschaft der deutschen Augenärzte (DOG) warnte schon jetzt vor den schweren Augenverletzungen, die jedes Jahr durch Feuerwerkskörper verursacht werden.

Wie die Umfrage 2023/2024 zeigte, mussten die Kliniken in Deutschland in den fünf Tagen um den Jahreswechsel insgesamt 781 Personen mit feuerwerksbedingten Augenverletzungen behandeln. Rund 60 Prozent der Opfer waren völlig Unbeteiligte, die das Feuerwerk gar nicht selbst gezündet hatten. "Familien mit Kindern bleiben am besten im Haus", riet Augenarzt Hansjürgen Agostini. "Wer ins Freie oder auf den Balkon geht, sollte eine geschlossene Schutzbrille, etwa aus dem Baumarkt, oder eine Skibrille tragen, um das Gröbste abzuwehren." HNO-Spezialisten empfehlen für Silvesterfeiern im Freien auch einen Gehörschutz.

