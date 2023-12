Silvester: Gefahr für die Augen durch Böller

Je ausgelassener es zu Silvester zugeht, desto mehr Menschen landen mit gefährlichen Augenverletzungen im Krankenhaus. Grund dafür sind die Feuerwerkskörper, die zwar Teil der Tradition, aber auch brandgefährlich sind.

Die Unfallursache ist laut der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft (ÖOG) ein nicht sachgerechtes und unvorsichtiges Hantieren mit den Raketen und Knallern. Dennoch sind 60 Prozent der Verletzten Unbeteiligte, die das Feuerwerk gar nicht selbst zünden.

Laut einer wissenschaftlichen Umfrage waren es am vergangenen Jahreswechsel 2022/2023 in Deutschland mehr als 800 Patienten, die mit Augenverletzungen behandelt werden mussten. In Österreich sind es nach Angaben der ÖOG durchschnittlich jedes Jahr 50 Personen.

"Besonders besorgniserregend ist außerdem mit 40 Prozent der hohe Anteil von Kindern und Jugendlichen unter den Verletzten", sagt Ameli Gabel-Pfisterer, Leitende Oberärztin für Augenheilkunde an einer Klinik in Potsdam. Nicht nur am Silvesterabend selbst besteht eine Gefahr, sondern auch an den Tagen danach: Kinder verletzen sich oft durch liegen gebliebene Böller.

Treffen kann es prinzipiell jeden, der sich zu Silvester außerhalb geschützter Räume aufhält. Die Fachgesellschaft der deutschen Augenärzte (DOG) empfiehlt daher, zum Jahreswechsel im Außenbereich Schutzbrillen zu tragen. "Familien mit Kindern bleiben am besten im Haus", sagt die deutsche Expertin. "Wer ins Freie oder auf den Balkon geht, sollte eine geschlossene Schutzbrille aus dem Baumarkt oder eine Skibrille tragen, um das Gröbste abzuwehren."

Die durch die Böllerei verursachten Hörschäden, die schweren Verletzungen im Gesicht oder an den Händen sind in den Verletzungszahlen nicht eingerechnet.

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben Lena Gattringer