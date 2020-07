Sexuelle Belästigung: Betroffene berichten in Video

In Corona-Zeiten hätte sich vor allem das Problem der häuslichen Gewalt verschärft, wie die gestiegenen Zahlen von Anrufen bei der Frauenhelpline zeigen. "Zahlen wie diese haben uns dazu bewogen, das Thema in den Fokus zu rücken", sagte SPÖ-Vorsitzende Birgit Gerstorfer bei einer Pressekonferenz in Linz. Ein Mittel dazu ist ein Video, in dem Betroffene von ihren Erfahrungen berichten und das auf allen SPÖ-Kanälen läuft:

"Wir haben uns das Projekt von Joko und Klaas zum Vorbild genommen", sagt die Vorsitzende der SPÖ-Frauen, Renate Heitz. "Mit dem Unterschied, dass nicht Promis, sondern normale Frauen zu Wort kommen." Gefunden hätte sie diese "schockierend schnell. Das zeigt, wie verbreitet die Fälle sind." Zudem fordern die SPÖ-Frauen die Sensibilisierung für das Thema bereits an den Schulen sowie mehr Geld für Beratungseinrichtungen. (had)