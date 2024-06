Sexualität im Alter: Wie das Liebesleben erfüllend bleibt

Demnach sind 60- bis 80-Jährige zwar im Durchschnitt weniger sexuell aktiv als jüngere Menschen. Ein Drittel der älteren Teilnehmer gab andererseits sogar an, häufiger sexuell aktiv zu sein und sexuelle Gedanken zu haben als der Durchschnitt der 20- und 30-Jährigen. "Das zeigt schon: Die eine Sexualität im Alter gibt es nicht. Die Möglichkeiten, auch in der späteren Lebensphase noch sexuell aktiv zu sein, sind so vielfältig wie die Menschen selbst.