"SelbA-Kurse": Selbstständig und gut altern

"SelbA" steht für Selbstständig im Alter, und genau das ist auch das Ziel des Angebots, das vom katholischen Bildungswerk vor 20 Jahren ins Leben gerufen wurde.

Die Kurse, die mittlerweile in 165 Orten in Oberösterreich angeboten werden, richten sich an Menschen ab 55. Bei den Gruppentreffen (ab vier Euro/Einheit) werden Gedächtnis und Körper trainiert. "Und davon profitieren die Senioren auf vielfältige Weise", sagt SelbA-Leiterin Maria Hofstadler bei einer Pressekonferenz mit Landeshauptfrau-Stellvertreterin Christine Haberlander. So würden nicht nur die körperliche und geistige Fitness stabilisiert, sondern auch Selbstwertgefühl und Lebensfreude gestärkt. "Nicht zuletzt sind die Treffen auch ein gutes Mittel gegen Einsamkeit. Und das ist in Zeiten von Corona ja noch wichtiger geworden, sagt Haberlander.

Die Kurse werden – unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen – auch im Herbst weitergeführt, vieles habe man aber auch ins Internet verlagert, sagt Hofstadler. So gäbe es gratis Übungsblätter für alle Oberösterreicher auf www.selba.ooe.at. "Außerdem bieten wir spezielle Kurse für den Umgang mit Smartphone & Co." (had)