Schwanger? Das kann der neue Speicheltest

Der „Salistick“ sei weltweit der erste Schwangerschaftstest auf Speichelbasis. Das Produkt des Start-up-Unternehmens Salignostics funktioniert grundsätzlich recht ähnlich wie ein herkömmlicher Urin-Schwangerschaftstest.

Ein saugfähiger Stick muss dafür zuerst in den Mund und dann in einen schmalen Testbehälter gesteckt werden. Dort erscheinen dann binnen Minuten auf einer Anzeige ein Streifen für „nicht schwanger“ oder zwei Streifen für „schwanger“. Der Test kann nach Herstellerangaben vom ersten Tag einer ausgebliebenen Periode an verwendet werden. Der Salistick solle mit rund zehn Euro etwa so viel kosten wie herkömmliche Urin-Schwangerschaftstests, teilte das Unternehmen mit.