Schulimpfungen fast komplett ausgefallen

Dadurch entstehe ein "Impfdilemma", warnten Experten gestern. So könnten durch Impfungen zurückgedrängte Krankheiten wieder verstärkt ausbrechen. Es gab durch Schulschließungen "großflächige Ausfälle von Schulimpfungen von nahezu 100 Prozent", sagte Rudolf Schmitzberger von der Ärztekammer in einer Online-Pressekonferenz.

Impfungen im Gratis-Impfkonzept seien zu Beginn der Pandemie auch bei Kinderärzten nicht ausreichend wahrgenommen worden. Das habe sich aber rasch gebessert, so Schmitzberger. In Sachen Schulimpfungen kritisierte der Ärztekammervertreter den Föderalismus mit unterschiedlichen Zugängen in den Bundesländern sowie in Bundes- und Privatschulen.