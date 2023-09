Schokolade doch gesund?

Auf Schokolade zu verzichten könnte ungesund sein. Personen, die wenig oder keine Schokolade essen, zeigten in einer Studie schlechtere kognitive Leistungen, ein höheres Risiko für eine Spitaleinweisung wegen Herzinsuffizienz und eine höhere Gesamtsterblichkeit.

Den günstigsten Effekt stellten die Forscher bei einem Schokoladenkonsum von zwei bis sechs Riegeln in der Woche fest, wie es in der im Fachmagazin "Swiss Medical Weekly" publizierten Studie hieß. Einen möglichen Grund für einen positiven Effekt der Schokolade sehen die Forschenden in einer positiven Beeinflussung der Endothelfunktion durch einen Stoff in der Schokolade. Das Endothel ist die dünnste Schicht von Zellen, die die Innenwände der Blutgefäße auskleidet. Zudem könnte Schokolade oxidativen Stress verringern.

