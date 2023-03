Schönheit aus der Küche

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Rezept für gesunde Wildkräutersuppe mit Steinpilzen und Traubenkernöl: 1 Zwiebel, 1 Erdapfel, 1 EL Butter, 2 cl Weißwein, 1 Liter Gemüsefond, 50 ml Joghurt, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, 50 g gemischte Wildkräuter;Steinpilz-Garnierung: 2 große Steinpilze, Saft 1 Zitrone, Salz, 2 EL Traubenkernöl:Kleingeschnittene Zwiebel in Butter glasig dünsten, mit Weißwein ablöschen. Gemüsefond angießen, Joghurt zugeben. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Suppe aufkochen und Erdapfel fein in die Suppe reiben. 15 Minuten kochen lassen.Steinpilze in Scheiben schneiden, mit Salz, Zitronensaft und Traubenkernöl marinieren, zehn Minuten ziehen lassen.Wildkräuter abbrausen, trocken tupfen, Blättchen abzupfen; Suppe vom Herd nehmen, Kräuter zufügen und pürieren. Mit Steinpilzen und Kräutern garnieren.Traubenkernöl wird auch in der Hautpflege eingesetzt. Fruchtkernextrakt wirkt glättend, stärkt die Zellen und unterstützt rissige Haut bei der Regeneration.