Schöner Körper als Hauptmotiv für Muskeltraining

Acht von zehn Menschen unter 35 Jahren würden dabei gerne mehr trainieren, wenn sie im stressigen Alltag die Zeit dazu hätten. Das zeigt die Studie „Zukunft Gesundheit 2022“ der vivida bkk und der Stiftung „Die Gesundarbeiter“. Befragt wurden 1022 Bundesbürger zwischen 14 und 34 Jahren.

Ein straffer Körper und Fitness sind jungen Erwachsenen sehr wichtig. So gaben 85 Prozent der 14- bis 34-Jährigen an, dass sie in erster Linie trainieren, um körperlich fit zu sein. Sechs von zehn Menschen in dieser Altersgruppe möchten Muskeln aufbauen, um besser auszusehen. Dabei legen deutlich mehr Männer (69 Prozent) als Frauen (57 Prozent) Wert auf einen muskulösen Körper. „Bei vielen jungen Menschen spielen ästhetische Gründe die wichtigste Rolle für das Training. Eine gute Figur stärkt ihr Selbstbewusstsein“, sagt Sina Knöpfle, Gesundheitsexpertin bei der vivida bkk.

Doch Krafttraining, ob nun im Fitnessstudio oder zu Hause, leiste noch mehr. Knöpfle: „Rückenschmerzen durch Verspannungen kann man gezielt mit Krafttraining vorbeugen. Außerdem stützen trainierte Muskeln den Körper und schützen die Gelenke.“