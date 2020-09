Schmerzen beim Sex: Ursachen reichen von Endometriose bis Stress

Viele Menschen können Intimität nicht lustvoll genießen. Der Grund dafür sind wiederkehrende Schmerzen beim Sex. Eine sogenannte Dyspareunie kann Frauen und Männer jeden Alters betreffen. Vor allem leiden aber Frauen darunter. Zehn bis 20 Prozent sind betroffen. Eine Dyspareunie wird für die Paare oft zur echten Belastungsprobe – sofern sie nicht erkannt und behandelt wird.

"Die Schmerzen beim Sex werden sehr unterschiedlich beschrieben. Zum Beispiel als brennend, stechend oder krampfartig, als leichte Missempfindungen genauso wie als sehr starke Schmerzen", sagt Viktoria Nader, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe im Klinikum Rohrbach.

"Bei manchen treten die Schmerzen immer auf, also vom ersten Geschlechtsverkehr an und bei jedem weiteren Akt oder Versuch. Bei anderen treten die Schmerzen erst im Verlauf der Zeit auf oder nur unter bestimmten Umständen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten."

Es gibt verschiedene Ursachen für die Dyspareunie. "Um eine geeignete Behandlungsmethode zu finden, ist es unbedingt notwendig, dass Betroffene ihr Problem offen ansprechen. Die ersten medizinischen Ansprechpersonen sind in den meisten Fällen Hausärzte oder Gynäkologen", sagt Viktoria Nader.

Oft stellt sich heraus, dass die Schmerzen beim Sex durch Infektionen oder Entzündungen etwa in der Scheide verursacht werden. Zwar können Lokaltherapien wie Salben und Cremes bei Pilzinfektionen und Genitalherpes Abhilfe schaffen, häufig kehrt die Infektion aber zurück.

Von Dammriss bis Wechseljahre

Auch Geschlechtskrankheiten können die Schmerzen verursachen. Oder die Schmerzen sind Folgen von Operationen oder Verletzungen, die während einer Geburt entstanden sind, etwa durch Narbenbildungen nach einem Dammriss oder Dammschnitt oder durch Verwachsungen. Ebenso können Fehlbildungen und Tumore die Ursache sein. "Endometriose, eine gutartige Wucherung der Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter, kann bei Bewegungen des Organs Schmerzen bereiten. Oder es stecken Hormone dahinter", erklärt die Gynäkologin. Eine trockene Scheide durch die hormonelle Umstellung in und nach den Wechseljahren kann ebenfalls zu einer Dyspareunie führen.

Häufig stellen Mediziner bei Betroffenen einen Mangel an Östrogen, dem weiblichen Geschlechtshormon, fest. Dadurch wird die an Östrogenrezeptoren reiche Haut in der Scheide deutlich dünner, reißt leichter ein und schmerzt. Verwenden Frauen chemische Verhütungsmittel, kommen diese ebenfalls als Ursache infrage. Bei anderen wiederum sind die Schmerzen beim Sex psychologisch beziehungsweise durch soziale Belastungen wie Stress und Erschöpfung begründet.

Wie lange es von der Diagnose bis zum Behandlungserfolg dauert, hängt davon ab, welche körperliche oder seelische Erkrankung oder Verletzung zu den wiederkehrenden Schmerzen beim Sex führt. "Was vielen im Umgang mit den Beschwerden schon sehr hilft, ist, wenn die Partnerin und der Partner miteinander reden und aufeinander Rücksicht nehmen", erklärt die Expertin. "Geduld, Offenheit, das Wissen um die Erkrankung und darum, dass sie behandelt werden kann, sind wichtige Schritte hin zu einer langfristig schmerzfreien und lustvollen Partnerschaft."