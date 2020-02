Rund 1,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher leiden an Schmerzen. "Frauen sind dabei häufiger betroffen als Männer. Vor allem der chronische Schmerz nimmt im Alter zu", sagt Primaria Silvia Dobler vom Klinikum Pyhrn-Eisenwurzen in Kirchdorf. Gemeinsam mit Thomas Pauzenberger (Orthopädie) und Margit Salzner (Anästhesie) beantwortet sie bei der OÖN-Gesundheitstour am 27. Februar alle Fragen zum Thema "Schmerz".