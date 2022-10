Schlechtes Sehen erhöht das Demenzrisiko

"Gutes Sehen bedeutet Teilhabe am Leben, Selbstständigkeit, Mobilität und geistige Gesundheit. Das wird uns oft erst bewusst, wenn das Sehvermögen eingeschränkt ist", sagt Katharina Krepler, Präsidentin der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft (ÖOG).

Weniger Reize für das Gehirn

Wie eine Studie der Universität Stanford belegt, besteht für Menschen mit eingeschränkter Sehkraft ein zwei- bis fünffach erhöhtes Risiko für eine Demenzerkrankung, da weniger visuelle Reize und damit neuronale Impulse an das Gehirn weitergeleitet werden. Frauen mit einer Seheinschränkung in der Postmenopause haben sogar ein fünffach erhöhtes Risiko, an Demenz zu erkranken.

Auch wurde in der Studie eingeschränkte Sehkraft mit einem höheren Risiko für den Verlust kognitiver Fähigkeiten assoziiert.

"Eine eingeschränkte Sehkraft könnte also Vorbote für ein erhöhtes Demenzrisiko sein. Das unterstreicht den Sinn regelmäßiger Augen-Screenings und einer frühzeitigen Behandlung von Augenerkrankungen", sagt Katharina Krepler. Grundsätzlich haben schlecht sehende, aber vor allem ältere Menschen ein erhöhtes Risiko, zu stürzen und sich dabei eine Knochenfraktur zuzuziehen, was in Folge zu Mobilitätseinschränkungen bis hin zu sozialer Isolation und Vereinsamung führen kann.