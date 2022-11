Schlaganfall: Mobile Stroke Units im Kommen

In Österreich erleiden jährlich rund 24.000 Menschen einen Schlaganfall. Schon bei ersten verdächtigen Symptomen sollte der Notarzt gerufen werden. Nur dann kann eine schnelle Einweisung in eine „Stroke Unit“ – in Österreich gibt es rund 40 – erfolgen. Dort steht die möglichst schnelle Untersuchung per Computertomografie etc. auf dem Programm. Bei Vorliegen eines ischämischen Schlaganfalls mit einer Gerinnselbildung im Gehirn sollte möglichst schnell eine Thrombolysetherapie erfolgen. Lange galt ein Zeitfenster von viereinhalb Stunden nach Auftreten der Symptome als ideal.

Dabei soll durch die Verabreichung von Substanzen wie rt-PA der Thrombus in einem Gehirngefäß aufgelöst werden. Die aus der Kardiologie (Herzinfarkt) stammende Therapieform hat die Akutbehandlung des Schlaganfalls in den vergangenen 15 Jahren revolutioniert, weil sie Leben retten und Dauerschäden verhindern kann. Weiterhin bleibt aber das Problem, dass Patienten zu spät in die Stroke Units kommen. Jede Zeitersparnis, die hier erzielt werden kann, hilft den Betroffenen.

International gehen hier sehr fortschrittliche Initiativen auch in Richtung mobiler Stroke Units: mit Computertomografen ausgerüstete Notfallwagen. Hinzu kommen die Möglichkeit zu Akutlaboruntersuchungen und eine telemedizinische Anbindung des Notfallwagens zu den Spezialisten in der Klinik. So wird eine möglichst frühe Diagnose umgesetzt. Gleichzeitig kann eine Thrombolysetherapie praktisch schon am Einsatzort beginnen.