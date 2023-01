Schlaganfall mit 29 Jahren: "Dachte, das sei ein Migräneanfall"

Kurz vor ihrem 29. Geburtstag hat sich das Leben der österreichischen Weltcupgesamtsiegerin im Zweierbob, Katrin Beierl, völlig verändert. Die Mödlingerin erlitt am 11. August einen Schlaganfall. Mittlerweile ist Beierl wieder so weit genesen, dass sie trainieren kann – auch wenn sie nach wie vor über Einschränkungen beim Sehen klagt. Eine Rückkehr in den Weltcup-Zirkus schließt die Niederösterreicherin dennoch nicht aus, wie sie kürzlich erklärt hat.