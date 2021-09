Schlaflos in der "Stunde des Wolfes"

Es ist tiefste Nacht, alles still, und trotzdem kann man nicht einschlafen. Stattdessen liegt man mit düsteren Gedanken im Bett und macht sich Sorgen über den nächsten Tag, die Arbeit, die Familie … "Die Stunde des Wolfes" wird diese Zeit etwa zwischen drei und vier Uhr genannt, in der wir oft aufwachen und in der alles viel düsterer und schlimmer erscheint als bei Tageslicht.