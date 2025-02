Schizophrenie: Bessere Medikamente

Einer von hundert Menschen in Österreich erkrankt im Lauf seines Lebens an Schizophrenie. Das macht rund 90.000 Betroffene hierzulande. Moderne Antipsychotika mit Depotwirkung ermöglichen es Patienten, ihre Therapie einzuhalten, ohne täglich Tabletten einnehmen zu müssen. "Auch Langzeitprognose und Lebensqualität verbessern sich dadurch deutlich", sagt Psychiater und Neurologe Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien.

Schizophrenie tritt zumeist erstmals im jungen Erwachsenenalter auf. Realität und Fiktion verschwimmen bei der schweren psychischen Erkrankung, das eigene Ich wird als fremd erlebt, die Wahrnehmung ist verzerrt und das Denken verändert sich. Alltägliches wird oft als Verschwörung und Bedrohung empfunden. Wahnideen, Verfolgungsängste, Halluzinationen und Angst zählen zu den typischen Symptomen. Die Krankheit verläuft typischerweise in psychotischen Schüben. "Fehlende Krankheitseinsicht oder Wahnvorstellungen führen oft zu einer Ablehnung der Medikamente. Bei Depotpräparaten fällt die tägliche Entscheidung, ob man das Medikament nimmt, weg – und dadurch auch die tägliche Konfrontation damit, ‚krank‘ zu sein." Depots werden je nach Wirkstoff alle 14 Tage, ein-, zwei- oder dreimonatlich verabreicht und wirken dann konstant über den jeweiligen Zeitraum.

