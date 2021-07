Radieschen gehören zur Gattung der Rettiche und sind in Europa seit dem 18. Jahrhundert verbreitet. Eigentlich sind sie keine Wurzeln, sondern eine sogenannte Speicherknolle. Warum sie so gesund sind, erklärt Ernährungsexperte Siegfried Wintgen: "Sie enthalten unter anderem Vitamin C, Carotonoide und Anthocyane, Kalium, Magnesium und Senfölglycoside." Reinigend und schleimlösend Das rot-weiße Gemüse putzt den Körper so richtig durch: Es wirkt reinigend auf den Darm, die Nieren und für die