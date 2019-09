"Sanfte Geburt? Die gibt es leider nicht"

Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett: 40 Jahre lang hat sich Gynäkologe Hans Neumann mit diesen Themen intensiv beschäftigt.

"Die Geburtshilfe hat sich in dieser Zeit gewaltig verändert – und zwar grundsätzlich zum Guten. Nie zuvor in der Geschichte waren die Chancen auf ein positives Geburtserlebnis so groß wie heute. Frauen können zu Recht ,guter Hoffnung’ sein", sagt Neumann, der 1978 als junger Arzt im Klinikum Wels-Grieskirchen Aufsehen erregte, als er den Kreissaal für werdende Väter öffnete. Damals war diese Premiere eine Sensation in Österreich. Nach seiner Pensionierung hat der Frauenarzt aus Leonding seine Erfahrungen niedergeschrieben. Herausgekommen ist ein empfehlenswertes, weil sehr realistisches Buch, das der Arzt gemeinsam mit Univ.-Prof. Barbara Maier, Vorständin der Geburtsabteilung im Wilheminenspital in Wien, verfasst hat. Die Autoren beschreiben die Geburt aus Sicht des Neugeborenen, widmen sich dem Seelenleben und beschreiben medizinische Eingriffe genauso verständlich wie Atmungstechniken und Entspannungsübungen.

Die moderne Geburtsmedizin, so Neumann, biete eine unglaublich große Sicherheit für Mutter und Kind und auch wirksame Hilfen bei Geburtsproblemen jeder Art. "Aber natürlich muss man den Frauen sagen, dass eine Geburt niemals sanft ist. Das ist ein Versprechen, das nicht gehalten werden kann, da Wehen ganz einfach etwas extrem Schmerzhaftes sind. Die gute Nachricht meinerseits lautet: Es ist trotzdem möglich, die Geburt positiv zu erleben, weil man Schmerzen lindern kann." Doch nicht alle Entwicklungen beurteilt Neumann positiv. "In Österreich kommen mittlerweile 30 Prozent der Kinder per Kaiserschnitt zu Welt, in Norwegen nur 19 Prozent. Man kann es mit der Sicherheit auch übertreiben", sagt der Gynäkologe.

Sein Buch stellt er beim Symposium "Vom Kinderwunsch zum Wunschkind – Kinderkriegen in der modernen Gesellschaft " am 20 September in Aigen-Schlägl vor.

Hans Neumann, Barbara Maier: "Geburt positiv erleben – Chancen und Grenzen moderner Entbindungsmöglichkeiten", Springer-Verlag, 144 Seiten, 20,55 Euro

