Salzige Snacks: Nur in Maßen genießen

Pommes, Bosna, Chips – im Freibad oder am See greifen viele gerne zu Fastfood. Die kleinen Happen sind schnell und bequem zu verzehren, in ihnen steckt aber enorm viel Salz. Unser Körper braucht eine gewisse Menge des Mineralstoffs zum Überleben, Expertinnen und Experten warnen jedoch vor dem Konsum von zu viel Salz.

Die von der WHO empfohlene tägliche Salzmenge für Erwachsene beträgt fünf Gramm Kochsalz – das entspricht in etwa einem Teelöffel. Der durchschnittliche Salzkonsum erwachsener Frauen und Männer liegt jedoch bei rund acht bis neun Gramm pro Tag und übersteigt daher weitaus die empfohlene Menge. Zu viel Salz schadet auf Dauer dem Körper, schädigt die Nieren und steht vor allem auch im Zusammenhang mit einem doppelt so hohen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Herzversagen. "Ein dauerhaft erhöhter Salzkonsum vergrößert das Risiko für Schlaganfall und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Bluthochdruck drastisch", warnt Primar Martin Genger, Leiter der Abteilung für Innere Medizin 1 am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr.

Vor allem Fertigprodukte enthalten sehr viel Salz. Bei Knabbereien wie Chips ist der übermäßige Salzgehalt weitgehend bekannt, aber auch in Wurst, Käse und sogar manchen Kekssorten stecken große Mengen. "Gegen eine gelegentliche Bosna oder eine Portion Chips spricht nichts, wenn die Ernährung ansonsten ausgewogen ist. Wie immer gilt: Die Dosis macht das Gift. Die Freibad-Snacks sollten deshalb keinesfalls zur Hauptmahlzeit im Sommer werden", erklärt Diätologin Martina Voglsam.