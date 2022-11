Salzersatz und -reduktion senken Sterblichkeit

Er ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels des Stoffwechsels, der von genetischen und umweltbedingten Faktoren beeinflusst wird. Einer der wichtigsten externen Auslöser ist die Ernährung, und dabei besonders die Aufnahmemenge von Natriumchlorid (Kochsalz). In der Wissenschaft gilt es als erwiesen, dass eine erhöhte Natriumchlorid-Aufnahme den Blutdruck erhöht, während Kalium ihn normalisiert. Eine Salzreduktion und der Einsatz eines kaliumangereicherten, natriumreduzierten Speisesalzes können die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit reduzieren. In der Schusslinie der Kritik ist dabei meist ausschließlich Natrium – zu Unrecht. Es gibt laut Studien immer mehr Belege dafür, dass der Chlorid-Anteil aus Natriumchlorid eine sehr wichtige Rolle bei der Entstehung von Bluthochdruck spielen könnte. Als Ersatz für die Chlorid-Komponente in Natriumchlorid eignet sich das Citrat-Molekül.

Die Regulation des Blutdrucks kann bei salzsensitiven Personen auch durch Störungen des Säure-Basen-Haushalts beeinflusst werden. Das haben Wissenschafter herausgefunden. Säurebildende Ernährung dürfte demnach ebenfalls für zu hohen Blutdruck verantwortlich sein.

Als Positivbeispiel könnte Finnland dienen. In einer Kampagne der dortigen Regierung wurden in Zusammenarbeit mit der Lebensmittelindustrie Siegel für besonders salzarme und salzhaltige Lebensmittel eingeführt. Die Effekte waren beeindruckend.