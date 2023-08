RSV: Impfstoff für Babys zugelassen

"Dies ist der erste in der EU zugelassene RSV-Impfstoff, der nicht nur ältere Erwachsene, sondern auch Kleinkinder ab der Geburt schützt", so EU-Kommissarin Stella Kyriakides. Bei Kindern sei RSV eine der häufigsten Ursachen für Krankenhausaufenthalte in der EU. Bei sehr kleinen Kindern und anfälligen älteren Erwachsenen gibt es auch schwere oder tödliche Verläufe.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper