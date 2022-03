Roter Fleck nach Zeckenbiss - was tun?

Wenn im Frühling die Zecken im hohen Gras und im Gehölz auf eine Blutmahlzeit lauern, sehen wir in unseren Ordinationen wieder häufig das sogenannte "Erythema chronicum migrans", also die Wanderröte. Fast jede dritte Zecke hat den auslösenden Keim, die Borrelien, im Gepäck. Sollten Sie das Pech haben, von so einer gestochen zu werden, kommt es mit einer zeitlichen Verzögerung von circa drei bis 30 Tagen zum Auftreten einer meist völlig schmerzlosen Rötung, die sich langsam kreisförmig oder oval ausbreitet, während sie zentral typischerweise abblasst. Nur jeder Zweite findet aber eine Zecke auf seiner Haut. Der Stich ist praktisch immer schmerzfrei und bleibt somit unbemerkt. Glücklicherweise ist das klinische Bild so typisch, dass es praktisch keine Schwierigkeit bei der Diagnose gibt.

Der Arzt wird auch ohne Laborsicherung ein Antibiotikum – etwa Doxycyclin – oder eine ähnliche Therapie verordnen, die die Ausbreitung dieses spiralförmigen Erregers unterbindet. Der serologische Nachweis dieser Infektion gelingt meist erst zwei Wochen nach dem Auftreten des klinisch so typischen Bildes. Ein negativer Laborbefund ist also am Anfang kein Ausschlussgrund für eine Borrelieninfektion.

Häufig kommt es nach mehreren Wochen zum Abklingen der Hauterscheinungen – auch ohne Antibiotika. Wenn Sie nun hoffen, sich eine Antibiotika-Therapie erspart zu haben, kann das ein fataler Trugschluss sein.

Borrelien haben nämlich die hinterlistige Eigenschaft, sich unbemerkt im Körper auszubreiten und oft erst nach Jahren verschiedene Organe – manchmal sogar schwer – zu schädigen.

Je nachdem, wohin es die unerwünschten Erreger verschlägt, kommt es zu den verschiedensten und dann ursächlich nur schwer ergründbaren Erkrankungsbildern. Von Herzmuskelentzündung über Arthritis bis hin zu Gesichtslähmung und Hirnhautentzündung reicht die Breite der Symptomatik, die ursprünglich mit einer einfachen antibiotischen Behandlung hätte abgewendet werden können. Wenn Sie also genussvoll durch unsere wunderschönen Wiesen und Wälder wandern, suchen Sie danach Ihren Körper nach einem ungebetenen Begleiter ab und entfernen diesen so rasch wie möglich mit einer spitzen Pinzette ganz vorne am Einstich mit einem raschen, festen Zug. Sollten Sie, auch ohne eine Zecke entdeckt zu haben, eine verdächtige Rötung auf der Haut bemerken, so wenden Sie sich an bitte vertrauensvoll an Ihren Arzt.

Haben Sie Fragen zum Thema Gesundheit?

