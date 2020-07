Die Haut ist die Klimaanlage des Körpers", sagt OÖN-Doktor Johannes Neuhofer. Besonders das Gesicht ist immer wieder Kälte und Hitze ausgesetzt. Ab der Lebensmitte kann es zu einer Überreaktion der Gefäße kommen. "Rosacea führt anfangs zu Rötungen und erweiterten Äderchen – besonders im Wangen- und Nasenbereich", so der Hautarzt. Im zweiten Stadium bilden sich Knötchen. In dieser Phase spielen Bakterien eine Rolle. In einer weiteren Stufe können die Pusteln zu eitern beginnen.