Rohrbach hat das weiblichste Spital im Land

In Österreichs Krankenhäusern sind Frauen in Führungspositionen nach wie vor eher eine Ausnahme – und das, obwohl mittlerweile knapp die Hälfte aller Mediziner weiblich ist, wie eine Studie des Karl Landsteiner Instituts für Human Factors & Human Resources 2021 ergab. Demnach sind nur 14,3 Prozent aller Abteilungsleitungen der öffentlichen Krankenanstalten und 18,8 Prozent der ärztlichen Direktionen öffentlicher und privater Krankenanstalten weiblich besetzt.

Das Klinikum Rohrbach stellt hier eine Ausnahme dar. Drei von insgesamt acht Abteilungen – die Radiologie, die Kinder- und Jugendheilkunde sowie die Akutgeriatrie – haben eine Primaria, also eine Frau als Chefin, was einen Prozentsatz von 37,5 ergibt.

Erstellt mit Visme

2019 machte Julia Röper-Kelmayr den Anfang. "Man muss sich in einem neuen Job – wie überall – zuallererst bewähren … Natürlich wollte sich die Kollegenschaft mich als ,die Neue‘ erstmal anschauen", erzählt Röper-Kelmayr (48). "Für mich war es von Anfang an wichtig zu vermitteln, dass Arbeit in einem geführten Team Freude macht und Mitarbeiter motivieren kann. Man muss ein Arbeitsklima schaffen, in dem der Stress der täglichen Arbeit gut bewältigbar ist. Ich habe es als Chance verstanden." Heute sei sie stolz darauf, als erste Frau diese Rolle zu erfüllen. "Das Zusammenarbeiten von Frauen und Männern in Rohrbach spiegelt den gesellschaftlichen Wandel."

Zweite Primaria in Rohrbach wurde Romana Palmanshofer, die seit März 2023 die Akutgeriatrie und Remobilisation leitet. "Ich muss zugeben, dass ich anfangs gezögert habe, mich für die Position zu bewerben. Mir ist es nämlich besonders wichtig, neben meinem Beruf als Ärztin auch meine Rolle als Mutter von vier Kindern gut leben zu dürfen – und das ist leider noch keine Selbstverständlichkeit", erzählt die 48-Jährige. "Aber ich möchte meinen Töchtern Vorbild sein und zeigen, dass auch Frauen Führungsverantwortung übernehmen sollen und können." Sie ist überzeugt, dass eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit und auch die damit verbundenen Rahmenbedingungen, wie sichere Dienstplanung, flexiblere Arbeitszeiten und eine Verbesserung des Kinderbetreuungsangebotes, künftig immer mehr in den Fokus rücken werden.

"Nie anders behandelt worden"

Komplettiert wird das weibliche Führungsteam seit Juni von Primaria Pia Neundlinger (42). Die gebürtige Rohrbacherin, Mutter von zwei Kindern, wurde hier schon als junge, leitende Oberärztin sehr gut aufgenommen. "Dabei hatte ich nie das Gefühl, als Frau anders behandelt worden zu sein oder nicht ernst genommen zu werden."

Unbedingt erwähnen will sie, dass es eine sehr große Herausforderung darstellt, mit der Position Familie und Kinder unter einen Hut zu bringen. "Ohne die Unterstützung von meinem Mann, den Eltern und Schwiegereltern wäre dies definitiv nicht möglich: Mein Mann hat Stunden reduziert, und die Großeltern sind bereits in Pension und wohnen in unmittelbarer Nähe. Die Kinderbetreuung am Land hat definitiv noch Luft nach oben."

Mehr Fingerspitzengefühl

"Die verstärkte Einbindung von Frauen in Führungspositionen wird einen spürbaren Wandel bewirken: Weibliche Stärke, Konsequenz, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit gehen Hand in Hand mit einem hohen Maß an Kooperation", ist Romana Palmanshofer überzeugt.

"Frauen haben manchmal etwas mehr Fingerspitzengefühl. Zwischen Männern in Führungspositionen beobachte ich gern hitzige Diskussionen und lerne dann daraus, wie man es nicht machen soll oder besser machen kann", sagt ihre Kollegin Pia Neundlinger.

Gleiche Bewerbungskriterien

"Ich denke, es ist ein starkes Signal, wenn die Zahl von Frauen in Führungspositionen steigt. Das ist sehr inspirierend, schafft eine offene Atmosphäre und macht das gesamte Team erfolgreich", sagt Radiologie-Primaria Julia Röper-Kelmayr.

"Alle Bewerberinnen und Bewerber müssen bei uns das gleiche Bewerbungsverfahren samt Hearing durchlaufen. Wir freuen uns natürlich besonders, wenn sich unter den Bewerbern so viele hochkompetente Frauen befinden, dass wir die ausgeschriebene Stelle letztlich weiblich besetzen können und wir damit auch nach außen ein starkes Signal für Chancengleichheit setzen können", sagt Primar Wolfgang Tenschert, der Ärztliche Direktor im Klinikum Rohrbach.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer