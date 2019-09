Roboter für Senioren  Fluch oder Segen?

Früher nannten wir sie Blechtrottel – heute ist immer öfter von künstlicher Intelligenz (KI) die Rede. Längst sind Roboter in unserer Gesellschaft angekommen. Und sie übernehmen Aufgaben, die wir ihnen noch vor wenigen Jahrzehnten nicht zugetraut hätten. Medisana bringt zum Beispiel noch heuer einen neuen Home-Care-Roboter auf den Markt.

Der 75 Zentimeter hohe künstliche Freund reagiert auf Zuruf, stellt mit Sprachsteuerung den Telefon- oder Video-Kontakt zu Familie und Freunden her, begleitet durch die Wohnung und nimmt einem auch einmal die Kaffeetasse oder das Buch auf seiner Ablage von A nach B mit. Eine Notruf-Funktion ist selbstverständlich integriert. Videos schauen, Radio hören – mit dem intelligenten Gerät, das auch alle Alexa-Funktionen hat, ist all das kein Problem.

Keine Empathie und Emotion

Auch können Angehörige – auf Wunsch – durch die Augen des Roboters in die Wohnung schauen und erkennen, ob dort alles in Ordnung ist. "In Zukunft wird es auch möglich sein, zum Beispiel mit dem Arzt in Kontakt zu treten", erklärt Anja Schimmelpfennig von Medisana. Die Firma vernetzt schon lange Gesundheitsdaten, die dann bequem über eine App abrufbar sind. All diese Facetten werden in Zukunft noch besser miteinander verbunden. "Bei Fragestellungen, die mit Empathie, Emotionalität, Kreativität und Humor zu tun haben, ist künstliche Intelligenz allerdings schlecht. Deshalb würde ich beim Einsatz von Robotern bei alten Menschen genau aufpassen", sagt Peter Holzkorn, der sich im Ars Electronica Futurelab in Linz mit Drohnen und Bodenrobotern befasst.

Er räumt aber ein, dass zum Beispiel beim Einsatz der Roboter-Robbe Paro, die auf Berührung und Sprache reagiert, mit Alzheimer-Patienten gute Erfahrungen gemacht wurden. Sie reagiert mit Bewegungen, Tönen und Augenzwinkern und ist so in mehr als 40 Pflegeeinrichtungen eine Alternative zu klassischen Haustieren.

"Roboter funktionieren überall dort gut, wo es klare, spezifische Vorgaben gibt", erklärt der Computerspezialist. Auch in vielen Operationssälen von Krankenhäusern gehören Roboter zur Ausstattung. "Chirurgie ist und bleibt aber ein Mensch-zu-Mensch-Fach. Denn alles hat mit dem Vertrauen des Patienten zu tun. Ein Roboter kann weder den persönlichen Kontakt noch die persönliche Betreuung ersetzen", sagt Oberarzt Peter Adelsgruber, Chirurg des Krankenhauses Barmherzige Schwestern in Ried.

Eine Sache des Vertrauens

Auch wenn eine Komplikation auftritt, bedarf es eines Menschen, der schnell reagieren kann. Auch in anderen Bereichen hat sich künstliche Intelligenz längst durchgesetzt. Beim Smart Home läuft immer mehr automatisch ab – von der Heizung über die Jalousien bis zu Kühlschrank und Staubsaugerroboter. Ob uns die Roboter über den Kopf wachsen oder gar gefährlich werden können, wie wir das aus Science-Fiction-Filmen kennen? "Ich habe keine Angst davor. KI hat keinen Willen und macht nur das, was der Mensch ihm aufträgt. Wir sollten mehr Angst vor den Menschen haben, die Schlechtes im Sinn haben", sagt Holzkorn.