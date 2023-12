Roboter erobern Oberösterreichs Operationssäle

Steuerung an der Konsole: Zwei der sechs Da-Vinci-Operationsroboter Oberösterreichs werden im Ordensklinikum Linz eingesetzt und ermöglichen schonendere minimalinvasive Eingriffe.

Roboterunterstützte Operationssysteme ermöglichen komplexe minimalinvasive Eingriffe. Je präziser eine OP durchgeführt werden kann, desto besser sind die Ergebnisse für die Patienten. Insgesamt sind in Oberösterreich zurzeit sechs Operationsroboter in den verschiedenen Schwerpunktspitälern im Einsatz – ein Angebot, das laufend ausgebaut wird. Erst im Herbst dieses Jahres wurde das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried mit einem Da-Vinci-Roboter ausgestattet.