Jede Kultur, jede Gemeinschaft, also auch Paare und Freunde haben ihre eigenen Rituale. Gemeint sind Handlungen, die immer gleich ablaufen – zu gleichen Zeiten, an gleichen Orten, mit den gleichen Requisiten, unter gleichen Bedingungen. In unsicheren Zeiten werden Rituale immer wichtiger – die Menschen halten sich an ihnen fest.