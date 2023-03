Richtig essen bei Arthrose

"Richtiges Essen hilft, Entzündungsreaktionen zu minimieren und damit Schmerzen zu reduzieren, es versorgt den Knorpel mit wichtigen Nährstoffen, die er braucht", sagt Ernährungswissenschafterin Astrid Laimighofer.

Was Arthrose ist, wie die Erkrankung entsteht und wie groß die Bedeutung der Ernährung in der Arthrosetherapie ist, erklärt die frühere Spitzensportlerin in ihrem Buch "Köstlich essen – Arthrose". Zudem stellt sie Lebensmittel vor, die Betroffene unbedingt in ihren Speiseplan einarbeiten sollten.

Zum Einstieg in die Ernährungsumstellung empfiehlt Laimighofer ein kurzes Fastenprogramm, das die Kilos purzeln und eine rasche Wirkung spüren lässt. Zudem rät die Ernährungswissenschafterin Arthrosepatienten zu regelmäßigem moderatem Sport, denn "bei zu wenig Bewegung verhungert der Knorpel".

Buchtipp: "Köstlich essen – Arthrose", Astrid Laimighofer, Trias Verlag, 23,70 Euro

