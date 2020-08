Der 87-jährige Wiener Baumeister Richard Lugner hat sich am vergangenen Wochenende in seinen eigenen vier Wänden so schwer am Oberschenkel verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Passiert sei der Unfall bei einem Sturz auf dem frisch geputzten Badezimmerboden. Diagnose: Bruch der Oberschenkelgelenkskapsel. "Jetzt muss ich ein bis zwei Monate im Spital bleiben. Absolutes Besuchsverbot", so Lugners erstes Statement via WhatsApp-Nachricht dazu.