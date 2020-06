Rhabarber besser nur bis 24. Juni essen

Rhabarber hat eine fein säuerliche Note und schmeckt herrlich frisch – aber nur bis zum Johannistag. Dafür gebe es mehrere Gründe, erklärt Romana Schneider-Lenz, Ernährungsexpertin bei der Landwirtschaftskammer Oberösterreich (LWKOÖ). "Zum einen enthält Rhabarber Oxalsäure – je später er geerntet wird, desto mehr. An Oxalsäure stirbt man zwar nicht – Menschen mit Nierenleiden, Gicht oder empfindlichem Magen sollten sie aber meiden."

Der zweite Grund, warum Rhabarber ein "Ablaufdatum" hat, sei, der Pflanze genug Zeit zu geben, sich für die nächste Saison zu erholen. "Und dann wird Rhabarber, der ja das erste frische heimische Obst auf dem Markt ist, von anderen Sorten verdrängt", sagt Schneider-Lenz. "Wobei Rhabarber eigentlich ein Stangengemüse ist, bei uns aber wie Obst verwendet wird."

Auf jeden Fall bekomme er nun Konkurrenz von Erdbeeren und Ribiseln, auch Kirschen und Marillen gibt es bald. Deshalb rät Schneider-Lenz, noch schnell zuzugreifen. Denn Rhabarber zeichnen neben seinem Geschmack auch seine guten Inhaltsstoffe aus. "Er enthält viele Fruchtsäuren, ätherische Öle und Vitamine und zudem Kalium und Magnesium. Außerdem hat er wenig Kalorien." Verkocht werden lediglich die Stangen. Die Blätter sind tabu – sie enthalten zu viel Oxalsäure. "Statt in der Küche kann man sie im Garten verwenden und Jauche zum Düngen damit ansetzen", sagt Schneider-Lenz. Die Stangen sollten geschält werden – auch das reduziert den Säuregehalt. Und dann seien der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Rhabarber passt natürlich in die süße Küche und und bildet etwa mit Erdbeeren ein kulinarisches "Dream-Team". Er harmoniert aber auch mit anderen Früchten wie Äpfeln oder Himbeeren und schmeckt auch in der pikanten Küche in Butter sautiert, etwa zum Spargel oder zum Wild.

Ansonsten zu beachten: Beim Kochen kein Aluminiumgeschirr verwenden, Rhabarber nicht roh essen und auch nicht aufwärmen. "Aber er lässt sich gut einfrieren: einfach putzen, schneiden, schälen und dann roh in die Kühltruhe."

Rhabarber-Erdbeer-Marmelade – und noch ein paar Ideen

Zutaten:

½ kg Rhabarberstangen, ½ kg Erdbeeren, 500 g Biogelierzucker 2:1, Saft und geriebene Schale von 1 unbehandelten Orange oder Zitrone

Zubereitung:

Rhabarber schälen und in kleine Stücke schneiden. Erdbeeren in kleine Stücke schneiden. Mit Gelierzucker, Zitronensaft und geriebener Zitronenschale vermischen – evtl. mit dem Mixstab pürieren. Zugedeckt über Nacht ziehen lassen. Am nächsten Tag die Frucht-Zucker-Mischung zum Kochen bringen, 4 bis 6 Minuten sprudelnd kochen lassen. Gelierprobe machen! Noch kochend heiß in Gläser füllen und verschließen.

Weitere Ideen für kreative Rhabarbermarmelade-Kombinationen:

Rhabarber mit Kirsche und Tonkabohne

Rhabarber mit Erdbeere und Holunderblüten

Rhabarber und Rosenblüten

Rhabarber und Himbeere mit Vanille

Rhabarber mit Karotte und Zitronenverbene

Rhabarber mit Apfel und Minze

Artikel von Valerie Hader v.hader@nachrichten.at