Rezepte für ein langes Leben: Was bei Hundertjährigen auf den Tisch kommt

Wie ernährt man sich am besten, wenn man lange fit bleiben will? Genau das untersuchen Forscher seit Jahrzehnten und konzentrieren sich auch auf die Blue Zones. Erstmals beschrieb Dan Büttner diese Regionen, in denen es besonders viele 100-Jährige gibt. Seine Studien hatten gezeigt, dass die Menschen in diesen Gegenden seltener von Herz- und Gefäßkrankheiten, Demenz, Diabetes und verschiedenen Krebsformen betroffen sind als anderswo.