Restless Legs: Wenn nachts die Beine zappeln

Wenn er sich abends ins Bett legt, beginnt sein Leiden. Johann Langthallner, 67, aus Hagenberg findet nachts niemals Entspannung, weil er an unruhigen Beinen – auch "Restless Legs" genannt – leidet. Diese neurologische Erkrankung kann aber nicht nur den Schlaf rauben, sondern auch zu chronischer Müdigkeit untertags führen. Auch Antriebslosigkeit, Leistungsabfall und Konzentrationsschwierigkeiten sind keine Seltenheit.

"Meine Füße geben seit mehr als 20 Jahren keine Ruhe. Sie reißen, ziehen, kribbeln. Diese Beschwerden treten nur in Ruhe auf und klingen schnell ab, wenn ich mich bewege", erzählt er.

Erstmals sei ihm das mit Anfang 40 aufgefallen. Als die Beschwerden stärker wurden, wandte er sich an seinen Hausarzt und wurde dann an den Neurologen verwiesen. Die Diagnose stand schnell fest: Das störende Kribbeln in den Beinen hatte endlich einen Namen: "Restless Legs". Dieses Leiden hat dazu geführt, dass Johann Langthallner eine Selbsthilfegruppe gegründet hat und immer wieder Vorträge und Treffen organisiert (siehe Info unten). Schätzungsweise leiden zwischen fünf und zehn Prozent der Bevölkerung an dieser Erkrankung. Die Zahl der Betroffenen nimmt mit dem Alter zu. Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer. Die Ursachen für das Leiden sind nicht ganz klar. Man unterscheidet zwei Typen von Restless-Legs-Syndromen:

Bei der ersten Form ist der Grund für die Entstehung unbekannt. Oft sind in einer Familie mehrere Mitglieder betroffen. Wissenschafter vermuten hier, dass eine Störung des Dopamin-Eisen-Stoffwechsels im Gehirn eine Rolle spielt. Die Beschwerden beginnen in diesem Fall meist vor dem 45. Lebensjahr.

Die zweite Form kann Folge verschiedener Umstände und Faktoren sein. Als häufigste Entstehungsursache gilt die Schwangerschaft. Weitere Ursachen: Eisenmangel, Beeinträchtigung der Nierenfunktion und vieles mehr.

"Es gibt eine ganze Reihe von Behandlungsmöglichkeiten. Eine Therapie sollte individuell abgestimmt werden. Oft erfordert es viel Geduld, bis das richtige Medikament gefunden wird. Auch Akupunktur kann das Leiden lindern", weiß Langthallner aus eigener Erfahrung.

Treffen für Betroffene

Das sind die nächsten Treffen der Selbsthilfegruppe. Der Eintritt ist frei.

Freitag, 15. November, 18.30 Uhr, Klinikum Bad Ischl

Freitag, 22. November, 18 Uhr, Kepler-Uniklinikum, Med Campus III

Freitag, 29. November, um 16 Uhr im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried

Informationen unter der Telefonnummer 0699/12293315

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at