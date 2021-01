Reinere Luft könnte Tausende Leben retten

Der von der WHO empfohlene Grenzwert für Feinstaub der Kategorie PM 2,5 liegt bei zehn Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel und für Stickstoffdioxid bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel. Die Studienautoren errechneten für die im "Lancet Planetary Health" erschienene Studie, dass durch die Einhaltung der WHO-Grenzwerte in den europäischen Städten jährlich 51.213 vorzeitige Todesfälle verhindert werden könnten. Wenn alle Städte die Luftbelastung so stark herunterfahren könnten wie die am wenigsten belastete untersuchte Stadt, wären es der Studie zufolge sogar fast 125.000 Todesfälle weniger jährlich. Mark Nieuwenhuijsen vom Institut für globale Gesundheit erklärte, die Studie beweise, "dass viele Städte nicht genug für die Verringerung der Luftverschmutzung tun". Mit seinen Kollegen hatte er Rechnungen zur Luftverschmutzung der einzelnen Städte zusammen mit Sterbefall-Statistiken ausgewertet. Demnach haben die Städte im italienischen Po-Tal, in Polen und Tschechien die höchsten Todesraten wegen Luftverschmutzung.

