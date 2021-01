Regelmäßige Bewegung für ein starkes Herz

43 Prozent aller Todesfälle in Österreich sind Folgen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dabei wären viele davon durch regelmäßige körperliche Aktivität vermeidbar. Häufig geht Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck, Gefäßerkrankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall ein ungesunder Lebensstil voran. Risikofaktoren sind zu wenig Bewegung und zu viel Stress, eine unausgewogene, fettreiche Ernährung, Übergewicht und Rauchen. "Auch ein erhöhter Cholesterinspiegel und Diabetes können das Herz-Kreislauf-System schädigen", sagt Kurt Höllinger, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologe am Klinikum Rohrbach.

"Oft denken Menschen, sie hätten zu wenig Zeit für gezielte körperliche Aktivität. Es muss aber gar kein Hochleistungssport sein. Schon wer sich nur 15 Minuten täglich beziehungsweise 90 Minuten wöchentlich bewegt, stärkt damit Herz und Kreislauf", sagt Claudia Schramm, Physiotherapeutin am Klinikum Rohrbach.

Um das Herz-Kreislauf-System gezielt zu stärken, empfiehlt die Expertin eine Belastung von 30 Minuten an fünf von sieben Wochentagen. Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob die Einheiten am Stück oder beispielsweise aufgeteilt auf drei mal zehn Minuten täglich durchgeführt werden. "Wichtig ist vor allem, dass Bewegung regelmäßig und am besten ganz selbstverständlich als Teil des Tagesplans stattfindet – und zwar so, dass der Körper in einen Belastungszustand kommt, in dem man zwar noch ein Gespräch führen, aber nicht mehr singen könnte."