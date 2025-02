Reformer-Pilates – was kann der neue Fitnesstrend?

Lena Angermann und Laura Gelbmann in ihrem Studio in Linz

Pilates ist ein Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur – so weit, so bekannt. Neu sind die Reformer: bettähnliche Geräte, auf denen die Übungen durchgeführt werden. "Zumindest in Australien und den USA wird das praktisch an jeder Straßenecke praktiziert", sagt Lena Angermann, die den Fitnesstrend bei ihrem Aufenthalt in Boston kennengelernt hat. Zurück in Österreich blieb ihr "nichts anderes übrig", als nach Salzburg oder Wien zum Training zu fahren.