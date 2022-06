"Reden wir über Krebs!": Das erwartet Sie beim Tag der Onkologie

Die Diagnose "Krebs" ist für die Betroffenen immer ein Schock. "Doch mit dem rechtzeitigen Erkennen und der ausgezeichneten Behandlung, die wir in Oberösterreich haben, ist sie in den meisten Fällen längst kein Todesurteil mehr," sagt Stefan Meusburger, Geschäftsführer Ordensklinikum Linz, das Onkologisches Leitspital für Oberösterreich ist.

Bahnbrechende Erkenntnisse haben die Lebenserwartung von Krebspatienten in den vergangenen Jahrzehnten sehr stark ansteigen lassen und viele Krebsarten sind zu chronischen Krankheiten und damit gut therapierbar geworden. Starben etwa im Jahr 1974 noch die Hälfte aller Menschen, die an Krebs erkrankten, innerhalb eines Jahres, überleben diese Diagnose heute mehr als 50 Prozent länger als zehn Jahre. Zahlreiche Österreicherinnen und Österreicher leben sogar viele Jahre lang mit ihrem Krebs, der zu einer chronischen Erkrankung geworden ist, die durch hochwirksame Medikamente im Zaum gehalten wird. Die Diagnose trifft jeden Dritten im Laufe seines Lebens.

Im "Zentrum für Tumorerkrankungen" des Ordensklinikums werden mehr als 3500 von insgesamt 7000 jährlich in Oberösterreich neu auftretenden Tumorerkrankungen diagnostiziert und behandelt. Österreichweit werden hier die meisten Stammzellentherapien gemacht.

An der größten Abteilung für Radioonkologie des Landes werden jährlich mehr als 65.000 Bestrahlungen durchgeführt. "Die häufigsten Tumorarten betreffen Brust, Prostata, Lunge, Darm und Haut. Auch hier gibt es Fortschritte in der Krebsforschung, die neue Behandlungsmöglichkeiten auftun", sagt die Ärztliche Direktorin Elisabeth Bräutigam, die auch Radioonkologin am Ordensklinikum Linz ist.

Tag der Onkologie bei den OÖN

Das Programm am Freitag, 1. Juli 2022, von 13 bis 17 Uhr:

13 Uhr: Eröffnung des Tages, der neben Gesundheitstalks auch andere Programmpunkte zu bieten hat (Gesundheitschecks, Verlosungen, Infostände – siehe Seite 2).

Der Eintritt ist frei.