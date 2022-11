Rausgehen und die besten Gerichte finden

Gemüse und Wildkräuter spielen die Hauptrolle in Daniel Hobelsbergers Buch „Von draußen“. Der 40-Jährige zeigt saisonale und vegane Gemüseküche kombiniert mit Wildkräutern. Gemüse und pflanzliche Gerichte könnten so viel mehr, als nur Beilage auf dem Teller zu sein, schreibt er in seinem Vorwort und zeigt in 70 Rezepten, unterteilt nach Saisonen, was das alles sein kann. Ein Brennnessel-Curry ist in seinem Kochbuch genauso zu finden wie ein Tomaten-Sellerie-Salat mit geröstetem Sauerteigbrot und Mandeln.

Daniel Hobelsberger: „Von draußen“, Ennsthaler Verlag, 206 Seiten, 35 Euro

Daniel Hobelsberger Bild: Daniel Hobelsberger/Valerie Jarolim

Peterwurzensuppe mit gerösteter Schale

Zutaten für zwei Portionen: 300 g Peterwurzen, 1 Schalotte, 1 Knoblauchzehe, Pflanzenöl, 1 Handvoll Liebstöckel, 500 ml Gemüsebrühe, 100 ml Mandelschlagobers, Rapsöl, Salz, Apfeldicksaft oder Ahornsirup, Brennnesselsamen, getrocknete Blüten

Zubereitung: Backofen auf 190 Grad vorheizen. Schalotte und Knoblauch schälen, klein schneiden. Die Peterwurzen putzen und schälen – die Schalen in Streifen beiseitestellen. Peterwurzen in kleine Stücke schneiden. Etwas Öl in einem Topf erhitzen, Schalotte und Knoblauch glasig anschwitzen. Die Peterwurzen und den Liebstöckel hinzugeben und mit der Gemüsebrühe aufgießen. Bei geschlossenem Deckel bei mittlerer Temperatur 15 bis 20 Minuten köcheln, bis die Peterwurzen weich sind.

Dann Mandelschlagobers dazugeben und weitere 5 Minuten köcheln. Währenddessen die Schalen der Peterwurzen mit etwas Rapsöl, Salz und Apfeldicksaft oder Ahornsirup vermischen, auf ein Backblech geben und 10 bis 15 Minuten backen. Den Topf vom Herd und den Liebstöckel aus der Suppe nehmen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit einem Stabmixer pürieren. Die Suppe mit den gerösteten Schalen, Brennnesselsamen und Blüten garnieren.