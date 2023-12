Raus aus dem Alltag: Wie machen Sie das?

Auf und davon, raus aus der Hektik des Alltags. Ein Patentrezept dafür, wie Entspannung geht, gibt’s nicht. Es gibt viele, individuelle Wege, den Kopf freizubekommen und den Stress in den Hintergrund rücken zu lassen. Die OÖNachrichten haben sich umgehört, wie das Menschen machen, die im Alltag stark gefordert sind und in der Öffentlichkeit stehen. Die Fluchten aus dem Alltag führen die einen in die Natur – andere in die Werkstatt, in den Boxring oder aber einfach in die Küche, wo der Kaffee wartet.

Robert Mayer, Feuerwehrpräsident und OÖ Landes-Feuerwehrkommandant:

Die Hektik braucht für mich den Gegenpol der Ruhe. Diesen finde ich für mich weitgehend in der Bewegung im Freien, die auch einmal kurz sein kann. Ich höre gerne Musik zur Entspannung. Dazu bieten sich viele Gelegenheiten, wie beispielsweise im Auto, im Zug oder zu Hause. Es schafft für mich Ablenkung und macht den Kopf frei für neue Gedanken, aber auch Ideen.

Der wertvollste und bedeutendste Weg für mich ist, mich zurückziehen zu können – und dafür ist das Zuhause in der Familie der beste Ort, Kraft und Energie zu tanken. Es ist mir im beruflichen Alltag wichtig, mich auch einmal aus den beruflichen Themen herauszunehmen und mich mit etwas anderem zu beschäftigen. Dabei gibt es für mich kein fixes Ritual. Wichtig ist es nur, Zeit für mich zu finden.

Primar Jörg Auer, Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin am Neuromed-Campus, Kepler Universitätsklinikum:

Wann immer es möglich ist, nehme ich einen Weg im Freien, statt in einem Gebäude. Oder ich spiele ein Stück auf dem Klavier, sehe den Wolken zu, genieße meinen Kaffee oder ein Stück dunkler Schokolade.

Melanie Hofinger, Geschäftsführerin von Meritas:

In meinem Alltag finde ich Entspannung und entfliehe dem Stress mit verschiedenen Aktivitäten. Ein Spaziergang in der Natur ermöglicht es mir, den Kopf freizubekommen und frische Energie zu tanken. Das Lesen eines guten Buches entführt mich in andere Welten und schafft eine wohltuende Auszeit.

Der Austausch mit Freunden ist für mich eine wichtige Quelle der Entspannung – sei es bei einem gemütlichen Treffen oder einem Telefonat. Zudem liebe ich es, Konzerte zu besuchen, da die Musik eine emotionale Verbindung schafft und mir eine willkommene Abwechslung bietet. Diese verschiedenen Handlungen und Rituale tragen dazu bei, dass ich im Alltag neue Energie schöpfen kann.

Silvia Schneider, Köchin, Moderatorin und Designerin:

Die beste Flucht aus dem Alltag ist kurz raus in die Natur. Nichts entspannt mehr als ein Spaziergang in den Bergen. Ich liebe die klirrende Kälte und den Schnee. Danach fühlt man sich wie neugeboren. Oder aber ich boxe mit meiner Trainerin Michaela Kotaskova.

Sie ist Profi-Boxerin und steht regelmäßig im Ring. Mit mir geht sie nicht ganz so hart ins Gefecht, aber ich liebe das maximale Auspowern und die schweißtreibende Anstrengung. Das Gefühl danach ist unbezahlbar.

Primar Thomas Meindl, Ärztlicher Direktor Klinikum Schärding:

Mich entspannt es, wenn ich mich in meiner Freizeit mit etwas ganz anderem beschäftige als beruflich. In jungen Jahren habe ich den Flugschein gemacht und bin leidenschaftlich gern geflogen. Das tue ich jetzt aber aus Umweltschutzgründen nicht mehr.

Vor einigen Jahren habe ich mir einen Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad selbst gebaut – von den Fliesen bis zum Elektrischen. Handwerklich zu arbeiten, macht mir großen Spaß.

Derzeit beschäftige ich mich sehr gern mit meiner Modellbahn. Ich baue Züge und Häuser zusammen und erweitere das Schienennetz. Außerdem mühe ich mich damit ab, alles elektronisch zu steuern. Das ist eine Herausforderung, bei der ich oft meinen Sohn um Hilfe bitten muss.

Ansonsten mache ich extrem gern Spritztouren mit meiner Vespa.

Jessie Ann de Angelo, Sängerin:

Das Sprechen anderer Sprachen – ich spreche 13 – ist für mich die beste Art abzuschalten. In mehr als 34 Jahren habe ich es mir angewöhnt, mir täglich selbst dieses Auszeit-Geschenk zu machen. Bevor ich das Haus verlasse, mache ich eine Stunde Konversation mit einer Sprachlehrerin oder ich lerne selbstständig.

Das bereitet mir Glück, und dieses Gefühl begleitet mich den ganzen Tag.

Eine kleine Auszeit ist es für mich auch, wenn ich Kleider und Blusen besticke – mit Blumen oder abstrakten Mustern.





