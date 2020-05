Rauchen in Zeiten von Corona

Da das Coronavirus vor allem die Lunge in Mitleidenschaft zieht, gibt es viele Fragen rund um das Thema Rauchen. Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Uniklinikum Linz, ist Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie. Er hat die Datenlage anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai analysiert.