Wer in diesem Sommer einen Urlaub an der oberen Adria plant, sollte nicht vergessen, Backpulver einzupacken, empfiehlt Primar Norbert Sepp, Leiter der Dermatologischen Abteilung im Ordensklinikum Linz Elisabethinen. Eine Berührung mit einer Feuerqualle – aber auch mit anderen Quallen mit Nesselzellen – könne zu einem brennenden Schmerz führen, sagt der Mediziner. Betroffene würden dann oft zur Selbsthilfe greifen, in dem sie die Stelle schnell mit einem Strandtuch abreiben