Pubertät und Diabetes: Hohes Risiko für Essstörung

In der Pubertät schwankt nicht nur die Stimmung, sondern auch der Stoffwechsel. Die "Doppelbaustelle" aus Pubertät und Diabetes Typ 1 stellt deshalb für alle Beteiligten eine enorme Herausforderung dar. Nicht zuletzt deshalb, weil das Risiko für eine starke Gewichtszunahme für die Patientinnen und Patienten in dieser Phase besonders hoch ist.

Eine intensive Schulung, auch hinsichtlich des Risikoverhaltens, sei spätestens ab dem 13. Lebensjahr sinnvoll, wenn Jugendliche eventuell Alkohol probieren. "Dieser kann noch nach bis zu zwölf Stunden zu einer verlängerten Unterzuckerung führen", sagt Sabine Hofer von der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ).

In dieser Zeit könnten sich bei den Betroffenen auch Essstörungen entwickeln, die zu gefährlichen Stoffwechselentgleisungen führen können. "Aufgrund ihrer Zuckererkrankungen müssen sich Betroffene vermehrt mit ihrer Ernährung und ihrem Gewicht beschäftigen. Dies kann bei anfälligen Jugendlichen das Risiko für Essstörungen erhöhen", sagt Hofer. Neben Essanfällen, absichtlichem Hungern, der Einnahme von Abführ- und Entwässerungsmitteln und exzessivem Sport würden Heranwachsende teilweise auch das lebenswichtige Insulin nicht oder in zu geringen Dosen nehmen, um Gewicht zu verlieren. In diesen Fällen wird die Glukose über die Nieren ausgeschieden, was als "Erbrechen über die Nieren" bezeichnet wird.

Oft ein zu hoher Fettkonsum

Oftmals würden Jugendliche mit Diabetes Typ 1 vor allem auf die Kohlenhydratzufuhr verzichten und dabei übersehen, dass ihr Fettkonsum viel zu hoch sei – Gewichtszunahme sei die Folge. Sind Ernährungsschulungen nicht ausreichend, um den Umgang mit Diabetes zu meistern, können Kinder und Jugendliche in Österreich eine Rehabilitation in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel im "Leuwaldhof" in St. Veit im Pongau. Dort erhalten sie eine umfangreiche multidisziplinäre Betreuung. (bar)

