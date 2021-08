Um Betroffene rasch und effizient zu unterstützen sowie Eltern zu entlasten, geht der Gesundheitsdienstleister Proges neue Wege und etabliert in Linz und Wels Psychotherapiegruppen für Jugendliche ab 12 Jahren.

Die beiden jugendpsychotherapeutischen Basisgruppen, die sich "Corona-Connection" nennen und ein Kooperationsprojekt von Proges und der Kinder- und Jugendanwaltschaft OÖ sind, setzen sich aus jeweils acht bis zehn Jugendlichen ab zwölf Jahren und zwei Psychotherapeuten zusammen. Gemäß dem Motto "Zusammen ist man weniger allein mit Problemen" ermöglichen sie alle 14 Tage vor allem Entlastung.

Auch existenzielle Fragen rund um Identität, Zukunft, Gesellschaft, Beziehungen und Ablösungsprozesse vom Elternhaus können in den Gruppen gemeinsam bearbeitet werden. Bei Bedarf und auf Wunsch können die Jugendlichen zusätzlich Stützgespräche in Anspruch nehmen und für die später beginnende Einzelpsychotherapie angemeldet bleiben. "Mit der Corona-Connection bieten wir positive analoge Beziehungserfahrungen an, unterstützen die Entwicklung dadurch und können neue, zuletzt verloren gegangene Bindungen etablieren," sagt Proges-Geschäftsführerin Doris Polzer.

Mehr Infos zu den Proges-Angeboten für junge Menschen und hilfreiche Tipps finden Sie auf: www.proges.at